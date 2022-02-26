Як пише Politeka.net, Україна майже повних три доби бореться з окупаційними військами Росії. Кілька років тому президент РФ Володимир Путін оголосив Україні війну, після чого віддав наказ наступати з боку Білорусі, Росії і Чорного моря. Бліцкриг російських військ провалився і українська армія, а також добровольці дають гідну відповідь окупантам з Росії. Але як виявилося, не тільки українська армія знищує противника. Противник знищує ще й сам себе.
Прес-служба Генштабу ЗСУ відзвітував про чергові втрати ворога. Як виявилося, російський корабель відкрив "дружній вогонь" по своєму ж літаку, в результаті чого останній був знищений.
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