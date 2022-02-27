Як пише Politeka.net, Дмитро Дікусар-успішний український танцюрист. На четверту добу війни зірка вирішив відправиться до військкомату, а також показав свій військовий квиток. Зірка опублікував кадри в своєму Instagram.
"Сьогодні поповнив ряди
Потанцюємо!!!",- написав Дмитро.
Віталій Козловський, Вікторія Булітко та інші українці вітали рішення зірки.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Пасадобль влаштуй їм там Діма", " Діма справжній чоловік. Нехай Ангел хранитель допомагає тобі", " нехай вас береже Бог! Спасибі!", "Ви-Чоловіки-наша опора і захист. Нехай Бог береже Вас", "молодець, гордість за таких людей".
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