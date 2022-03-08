Як пише Politeka.net, переможниця одного з сезонів "Холостяка" Даша Квіткова з Микитою Добриніним виховує маленького сина Лева, під час вторгнення окупантів парі довелося екстрено виїхати, щоб хоч якось себе убезпечити.
Цього разу Квіткова розповіла, як вони їхали і живуть зараз в Україні, але не у себе вдома. Також за словами дівчини, повертатися в сторі дещо незвично після перерви.
"Не знаю, як почати знімати знову такі історії. Я бачу, що відбувається на дорогах,і це п * дец страшно. Я вірю, що все це закінчиться скоро на нашу користь. Просто уявіть, як ми будемо обіймати один одного. Ми взяли по два спортивних костюма, документи, одяг малого, памперси, і виїхали.
Зараз живемо з батьками, всією сім'єю. Все Буде Добре, я вірю і знаю. Будь ласка бережіть себе і рідних» - пише Квіткова.
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Також співачка Тіна Кароль, яка всі ці дні підтримує українців і молиться за Україну, виклала незвичайний пост у своєму Instagram.
Як видно, Твань опублікувала своє фото і кадр з війни з квітучими червоними тюльпанами. На фотографії співачка позує вся в чорному, на ній немає яскравого макіяжу, а волосся розпущене. При цьому обличчя виглядає як ніби заплаканим.
Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок:"вже не існує такого поняття як слабка стать".
Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова з букетом в руках привітала з 8 березня з укриття:"ми повинні залишатися сильними".