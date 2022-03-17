Як пише Politeka.net, знаменитість вирішила привести в приклад багатьом громадянам важливі слова загиблого президента Чечні, які все ще дуже актуальні. Санта, як і інші українці, переживає складний період через напад окупантів.

"Джохар Дудаєв-перший президент самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія, лідер руху 1990 - х років за відділення Чечні від Росії, національний герой для чеченського народу (все що прийшло до влади після-зрадники своєї крові). 27 років тому він вже знав про російську політику все, про цю війну теж. Був убитий російськими спецслужбами» - пише Дімопулос.

Кілька цитат, які згадала Дімопулос:

- "Свобода-річ дуже дорога, щоб спробувати отримати її задешево»

- "Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається»

- "Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим»

- "Раб, який не прагне вийти з рабства, заслуговує подвійного рабства".

Раніше Дімопулос вирішила безпосередньо запитати свою знайому росіянку про мовчання. Співачка зізналася, що відповідь її сильно здивувала, і навела текст повідомлення від знайомої:

"Сантуля, Привіт! Мила! Як тільки з самого початку я робила сторіс проти війни і за мир-все це видалили. І попередили нас блогерів-мільйонників, що хто буде писати сторіс і пости – ми будемо йти за статтею держзрада. Так як ми прирівнюємося до ЗМІ...не знаю, що робити. Все в жаху. Я не знаю, що всіх нас чекає», - написала знайома Дімопулос.

Нагадавши, переможниця "Танців з зірками" і екс-ВІА Гра Дімопулос не стримала гніву.

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Дімопулос розповіла, чим зараз живуть Українки.

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