Анатолій Євдокименко вперше з'явився в соцмережі після того, як був затриманий прикордонниками.

Онук знаменитої співачки Софії Ротару вперше вийшов на зв'язок у соцмережі після того, як його з батьком затримали при спробі незаконно перетнути державний кордон України.

Зазначимо, українців, серед яких можна впізнати сина та онука Софії Ротару – Руслана та Анатолія Євдокименка, прикордонники затримали 7 березня на кордоні з Молдовою.

З'ясувалося, що вісім громадян України призовного віку (згідно із законом, під час війни їм заборонено виїжджати з країни) намагалися сховатися на надувному човні. У цьому їм допомагав громадянин Молдови, який взяв за свої послуги з кожного по 200 доларів.

У родині співачки інцидент ніяк не коментували.

Сьогодні, 23 березня, онук Ротару Анатолій Євдокименко опублікував чорно-біле фото в сторіс. Він позував у стильному вбранні.

"28", - лаконічно підписав кадр онук Софії Ротару.

Сьогодні йому якраз виповнилося 28 років.

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