Онук знаменитої співачки Софії Ротару вперше вийшов на зв'язок у соцмережі після того, як його з батьком затримали при спробі незаконно перетнути державний кордон України.
Зазначимо, українців, серед яких можна впізнати сина та онука Софії Ротару – Руслана та Анатолія Євдокименка, прикордонники затримали 7 березня на кордоні з Молдовою.
З'ясувалося, що вісім громадян України призовного віку (згідно із законом, під час війни їм заборонено виїжджати з країни) намагалися сховатися на надувному човні. У цьому їм допомагав громадянин Молдови, який взяв за свої послуги з кожного по 200 доларів.
У родині співачки інцидент ніяк не коментували.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Окупанти запустили цинічний фейк про Одесу, намагаючись посіяти паніку: зроблено заяву
Вєрка Сердючка відгукнулася на заклик Арестовича, фото: "Я готова!"
ППО на Дніпропетровщині відпрацювало ворожу ціль, з'явилися подробиці: "Ворожа допитлива пташка"
Сьогодні, 23 березня, онук Ротару Анатолій Євдокименко опублікував чорно-біле фото в сторіс. Він позував у стильному вбранні.
"28", - лаконічно підписав кадр онук Софії Ротару.
Сьогодні йому якраз виповнилося 28 років.
Нагадаємо, племінниця Ротару показала, яка небезпека може чекати на дитячому майданчику: "знайдена в одному з..."
Як повідомляла Politeka, Данилко опублікував кадри з місця нової трагедії в Києві: "Боже, як це можливо..."
Також Politeka писала, що син Ротару після спроби втечі з України вийшов на зв'язок: "потрібна термінова допомога»