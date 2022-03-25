Російський окупант у телефонній розмові зізнався у своїх злочинах, який перехопили українці.

Як пише Politeka.net, українці продовжують давати гідну відповідь російським окупантам, які вторглися в Україну 24 лютого. Українським захисникам вдалося перехопити ще одну розмову окупанта, який зізнався у своїх злочинах. Відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко на своєму ютуб-каналі.

"Мене в рай не приймуть, я тут перекосив людей", - заявив окупант.

"У нас танк вбило, просто ПТУРом потрапило під вежу, мінус екіпаж, там мінус екіпаж, тут мінус екіпаж. Поки Бог врятує", - розповів військовий.

Також він зазначив, що окупанти навіть обстрілюють свої колони, які їдуть. А ті стріляють у відповідь по них і виходить, що поки їх обстрілюють українські війська, вони стріляють по своїх же.

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