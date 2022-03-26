Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - успішний український артист і лідер групи "Бумбокс", з перших днів нападу окупантів на нашу землю артист вступив в територіальну оборону і вирішив захищати країну разом з багатьма колегами. Сьогодні стало відомо, що артист був поранений.
Так, в суботу, 26 березня, фронтмен групи Андрій Хлівнюк розповів, що потрапив під мінометні обстріли і отримав поранення обличчя.
"Мінометний вогонь і 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти " - різко висловився лідер "Бумбоксу".
Також він додав, що в результаті обстрілу їх колона втратила два пікапи.
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"Але вірю, що наші волонтери з цим впораються", - повідомив Андрій Хливнюк. Музиканту вже надали першу медичну допомогу.
Раніше Хливнюк підбадьорив українців, які борються з російськими військами, розповівши, які концерти чекають тепер росіян.
"Знаєте, де був наш перший концерт? Донецьк. А де були самі нехлюйські концерти? У Криму, біля води. У Чернігові люди забиралися на високий паркан і дивилися, як ми граємо. У Житомирі ми зіграли перший" дорослий " концерт, на який прийшло кілька тисяч людей. У Львові нас завжди приймали так, ніби ми заснували це місто. Як не пригадати рівно? Місто, де останні кілька років фанатизм зашкалює.
А Херсон, де кожен концерт-це аншлаг! Прекрасна, улюблена Одеса! Миколаїв, Луцьк, Черкаси, Запоріжжя, Бровари, Кривий Ріг... А героїчний Маріуполь! І всі інші міста і села. Це наша Україна, яку Росія обстрілює ракетами. Фіксуйте все, що бачите. Фіксуйте, щоб нічого не забути. Є ще два міста, не в Україні, а... в Гаазі і Нюрнберзі. Добре б провести там два показових процесу.» - написав Хливнюк.
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