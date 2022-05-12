З перших днів війни він волонтерив: доставляв гуманітарку і евакуював людей

Як пише Politeka.net, українська ведуча Соломія Вітвіцька розповіла в соціальній мережі Instagram, як її екс-чоловік, режисер Влад Кочатков відправився добровольцем служити в ЗСУ, щоб захищати свої землі від вторгнення російських загарбників.

"З перших днів війни він волонтерив: доставляв гуманітарку і евакуював людей. І ось після двох з половиною місяців війни вирішив поповнити ряди ЗСУ. Форму ще не отримав, на навчання їде днями. Тепер Влад по інший бік волонтерського фронту. Кожен наближає перемогу, як може", – написала вона.

Також вона жартома додала, що зачіску собі він вибирав сам, форму поки не отримав, проте на навчання відправляється в найближчі дні.

"Кожен наближає перемогу, як може" - уклала Вітвіцька.

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