Відома українська співачка і колишня дружина Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула) поділилася корисними порадами для всіх українців, які зараз у безпеці.

Як передає Politeka.net, артистка поділилася надихаючим постом у своєму Instagram.

Зараз багато українців, які в цей важкий для країни час опинилися в безпеці, зіткнулися із загальною проблемою: людям важко дозволити собі просто жити і радіти життю.

"Як дозволити собі жити? Запитайте тих, у кого це життя забрали, а вони дуже хотіли жити!", - звернулася до українців SLAVIA. Вона дала кілька практичних порад на випадок такої проблеми.

Зокрема, співачка порадила забути про довгострокове планування. Натомість Ярослава радить планувати лише дві речі:жити щасливо; свій день. SLAVIA також зазначила, що жити у себе в голові неправильно.

В якості практичної вправи SLAVIA порадила кожен раз при виникненні думок про неправильність своїх дій робити все з точністю до навпаки, замінюючи негативні думки і дії на позитивні.

"Просто живіть, поки є час. Створіть, надихайте, створюйте щастя і енергію кожен день. P. S. Якщо можете чимось допомогти-зробіть це. ... з думкою про наших ангелів", - порадила співачка.

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