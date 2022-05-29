Популярна українська блогерка і співачка Анна Трінчер, яка також знімалася в декількох фільмах і серіалах, продовжує використовувати будь-який привід, щоб підняти популярність. Дівчина публічно влаштовувала скандали з коханим, сімейні сварки і піарила дорожні справи молодої людини і його походи в суд.
Після збільшення форм Трінчер також стала робити на них усілякий акцент і вирішила в цей раз показати, як перетворюється за допомогою чергових нарядів.
"Нічого не знайшла через свої параметри. Маленький зріст, широкі стегна і тонка талія. Все життя через це відчуваю дискримінацію низьких дівчат. Все треба вкорочувати і підшивати" - поскаржилася Тринчер.
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Також Тринчер вирішила показати фотосесію в нижній білизні, яку, мабуть, зробила після пластичної операції, але до того, як почалася війна.
На фотографіях Анна приміряла три комплекти білизни, і всі вони різні за кольором і фасоном.
У підписі до фотографій Трінчер написала: "щось з минулого життя. Моя улюблена білизна. Вже 4 роки з ними. Комфорт, якість, а головне зроблено в Україні для найкрасивіших дівчат".
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