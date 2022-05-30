Як пише Politeka.net, Ольга Фреймут - відома українська телеведуча. У знаменитості є троє дітей. Старша дочка-Злата Мітчелл від минулих відносин. Дівчині вже 16 років і вона не так давно переїхала в Лос-Анджелес, США, де вчиться і живе. Дівчина нещодавно презентувала свого бойфренда, чим викликала бурхливі обговорення. Не забуває Злата і про Instagram, де активно веде свій блог.
На нових кадрах Мітчелл показала, як провела випускний вечір. На перших кадрах можна побачити, як тінейджери тусять ще при світлі за столом.
"Випускний вечір", - підписала кадри Злата.
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На другому сторіс Мітчелл вже тусила вночі, знімаючи свої танці.
А на наступному кадрі можна побачити пелюстки троянд, які лежали на підлозі.
Нагадаємо, 16-річна дочка Фреймут в міні-сукні влаштувала пустощі зі своїм бойфрендом
А ще Politeka писала, що дочка Олі Фреймут в ефектному червоному міні показала, як святкує своє 16-річчя
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