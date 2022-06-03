Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість зараз одружений на красуні Христині, але до цього у Володимира була інша дружина - Олена Войченко, яка народила йому двох дітей. Зараз вона з дітьми поїхала в Канаду, ховаючись від війни, а Володимир пішов захищати Україну, поки його дружина займається благодійністю.

Як виявилося, Олена після від'їзду в Канаду перестала давати Остапчуку спілкуватися з дітьми. Володимир у своєму Instagram продемонстрував чат листуванні з колишньою дружиною, де по кілька разів на день намагається їй додзвонитися.

"Олена, дай поговорити з дітьми", - писав раз по раз повідомлення Володимир.

"І так, вже майже 100 днів я не бачив і не чув своїх дітей. Єдиний плюс-вони в безпеці в Канаді", - написав Володимир в сторіс.

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