Шеф-кухар Ольга Мартиновська, зірка "Майстер Шеф", показала стильний образ і розповіла про мрію, яка збулася через війну.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - успішний французький шеф-кухар з українським корінням. Зірка також судить проект" Майстер Шеф " і пише книги разом з колегою Володимиром Ярославським, з яким їй приписують роман. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Мартиновська вирішила показати Селфі і розповісти, яка мрія збулася у неї через війну.

"У дитинстві так сильно мріяла літати, відчути невагомість і простір…

Вже 100 днів Немає землі під ногами, літаємо, без крил

Не хочу більше", - написала Ольга.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Оля, вам важко, тому що вирвали коріння зі своєї землі. Візьміть квіти в Україну, хоч на кілька днів. Станете на рідну землю і обов'язково почуєте сили"," сумно, але все одно літаємо, "не падаємо" ні в якому разі. Сили всім нам", " лютий на серці, лютий на душі....".

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