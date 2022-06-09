Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Володимир з 2020 року одружений на красуні Христині. Пара збиралася побудувати будинок, але після 24 лютого роздумує над продажем ділянки. Володимир відразу відправився захищати Україну, а Христина благодійністю, допомагаючи українцям. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Остапчук опублікував кадри, на яких показав своє тренування з боксу в спортзалі.

"Я вам розповідав, що в універі ходив на бокс, поки мого тренера не посадили?)", - запитав Володимир.

Нагадавши, дружина Остапчука показала свої ранкові ритуали для краси і здоров'я

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука показала, як причепурилася вперше за довгий час

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