Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак. Зірка заявив про себе на" Фабриці зірок", після чого співав у дуеті з Вадимом Олійником. У 2014 група розпалася і Дантес до 2019 року не повертався на сцену в якості співака. А вже після записав кілька синглів і міні-альбом, після якого зібрав аншлаги на концертах у Києві. А нещодавно Володимир розлучився з Надею Дорофєєвою. Не забуває Дантес і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу зірка показав, яка приваблива пропозиція йому надійшла, репостнув його в Instagram.
"Головний кандидат на посаду голови Ради, яка буде прибирати Пушкінів", - було написано зверху фото.
"Чекаю", - написав Володимир.
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