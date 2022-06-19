Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - популярний український шеф-кухар. Вона вже не раз була суддею проекту" Майстер шеф " і встигла запам'ятатися шанувальникам шоу завдяки своїм висловлюванням. Також Мартиновська веде соціальні мережі, де спілкується з українцями.

Так, цього разу Ольга розповіла про свого тата і вирішила просувати його праці:

"Це я-Оля, а поруч мій батько Петро! З самого дитинства він займається бджільництвом, тому що дідусь мій покійний Василь теж був Пасічником все життя. Нехай сьогодні в День батька (класно, що він зараз існує) почне своє життя його Медова сторінка!

Спробую зробити з батька соціально активного бджоляра. Тут він буде продавати свій мед без краплі домішок або цукру. Розповідатиме про життя в Пасіці і користь бджолиного продукту. Вони у мене такі класні – Ма і Па💙» - поділилася Мартиновська.

Раніше Ольга вирішила показати, до кого так поспішала на побачення через зливу, яка її наздогнала напередодні.

"Це буде найважливіше побачення", - писала Ольга.

"Теж їду до Львова на побачення. Їдемо з вірою на побачення з батьками. Вирішили, що потрібно надихнути один одного. Тому що кисню мало залишилося", - розповіла Ольга, сидячи в авто.

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