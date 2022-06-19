Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка, яка через роки участі в групі "НеАнгели" вирішила розпрощатися з колегою Вікою Смеюхою. Зараз виконавиця активно просуває

"Сьогодні @slava_kaminska була у мене на процедурі. Така світла, промениста, красива і талановита. Дуже рада знайомству з нею. Завжди буду рада тебе бачити! ❤ ️ "- написала новий косметолог слави.

Як і очікувалося, не всі оцінили любов артистки до б'юті-процедур

"Woww 😍♥️; я думаю, це виглядає незвично; Ну, добре; так, правда виглядає добре❤❤️😍; виглядає прикольно😍; пішла особлива мода на одникове; красиві жінки; дві чарівні дами; як близнюки, одне обличчя 🤣; схожі, не розбереш де хто; ця «краса» позбавляє індивідуальності, все як на одне обличчя, просто сестри близнюки».

Після початку війни Слава виїхала з України і донині перебуває з дітьми в Нідерландах.

"Читай між рядків" - написала Камінська під кадрами. Рекламуючи нову іронічну композицію, артистка також записала короткий ролик, в якому процитувала несколкьо рядків.

Для цього зірка навіть не стала вбиратися, проте показала обличчя зблизька.

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