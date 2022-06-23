Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль виїхала з країни спочатку вторгнення і не поверталася додому вже кілька місяців. При цьому артистка підтримує українців, збирає гроші на потреби ЗСУ і спілкується з біженцями.

"Переможний хіт" ми з України» 💙 💛 об'єднав найвідоміших зірок, щоб висловити підтримку і повагу незламності, згуртованості і бойовому духу нашого народу в цій жорстокій війні» - сказано під кадром.

Телеканал» Україна " зібрав виступ артистів, щоб привернути увагу до ситуації в країні. У кліпі можна побачити образи Тіни Кароль, Олі Полякової, NK, Михайла Фоми (DZIDZIO), Юлії Саніної (група The HARDKISS), Сергія Бабкіна та інших знаменитостей.

Також Кароль висловила надію, що закон вирішить питання з артистами-перебіжчиками, які виступали в РФ з 2014 року, але повернулися на початку повномасштабної війни.

"Ми загартовуємо нову історію України ось таким складним, болючим шляхом, але давайте вже її писати, цю новітню історію, без Раші. Регулювання російських пісень, російської музики пригасить також пил, стримає перебіжчиків, які так лукаво повертаються під селфі на свою батьківщину", - зазначила Тіна Кароль.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.