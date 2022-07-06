Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка одружений зараз на красуні Христині. Напередодні пара вирушила у гості до тещі. Володимир вирішив у своїх сторіс Інстаграм показати, який подарунок йому підготувала мати дружини.
"Хочу показати, яку постіль приготувала теща, змія. Чого б так, зай?", - сказав Володимир, звертаючись до Христини.
На кадрах Володимир показав шикарне ліжко з темною білизною, а також дружину, яка була у мініатюрній піжамі.
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"Теща зробила подарунок", - написав на сторіс Володимир.
Після цього виявилось, що це постіль Андре Тан. Про це сказав сам модельєр у листуванні з Володимиром.
"Це ліжко Андре Тан. Я реально", - написав Тан.
"На секунду. Королівський подарунок від тещі", - написав Володимир.
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