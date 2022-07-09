Солістка Go-A Катя Павленко показала яскравий образ на фоні поля зі соняшниками, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Павленко – успішна українська співачка та солістка гурту Go-A. Зірка прославилася завдяки Євробаченню, де посіла друге місце з голосування глядачів. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу показала образ посеред поля.

На фото Катя позувала у жовтому ветровке з капюшоном, позуючи на тлі намету.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірна", "Куди українку не пусти, всюди соняшники знайде", "Але як гарна наша Катя, завжди надто красива. Ти краща", "Це фото таке класне, воно могло б стати чудовою обкладинкою альбому", "Проросле насіння", "Відмінне фото. Зробіть гарну обкладинку альбому", "Відмінний камуфляж".

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