Як пише Politeka.net, Катя Павленко – успішна українська співачка та солістка гурту Go-A. Зірка прославилася завдяки Євробаченню, де посіла друге місце з голосування глядачів. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу показала образ посеред поля.
На фото Катя позувала у жовтому ветровке з капюшоном, позуючи на тлі намету.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!": розплата наздогнала чоловіка, який влаштував мовний скандал у магазині
"Його дитини більше немає": кількість жертв обстрілу Кривого Рогу зростає, з'явилися подробиці трагедії
16-річна дочка Фреймут ледве втиснула свою гордість у міні-топік: "Це палко!"
Кароль у сукні з величезним метеликом полонила фатальним образом: "Твої гріхи"
"Неймовірна", "Куди українку не пусти, всюди соняшники знайде", "Але як гарна наша Катя, завжди надто красива. Ти краща", "Це фото таке класне, воно могло б стати чудовою обкладинкою альбому", "Проросле насіння", "Відмінне фото. Зробіть гарну обкладинку альбому", "Відмінний камуфляж".
Нагадаємо, біда трапилася із солісткою Go-A Павленко, зірка звернулася за допомогою
А ще Politeka повідомляла, що солістка Go-A Павленко розповіла, що відчуває, коли одягає вишиванку
Також Politeka писала, що українці здивувалися змін зірки "Євробачення" та солістки Go_A Павленко