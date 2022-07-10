Популярна українська актриса та героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина провела за кордоном кілька місяців. На відміну від багатьох зірок, що втекли з країни, Ксенія виїжджала на зйомки нового серіалу і після завершення роботи над ним вирішила повернутися до рідного дому в Україні.

Артистка сумувала за місцем, де живе разом із сином, тому почала одразу після приїзду активно розповідати про свої будні. Зацікавила вона також і кадрами із собою справжньою – без фотошопу та косметики Ксенія показала, як радісно займатися вдома.

«Як добре вдома! Позаймалася спортом, зібрала посилки. Зараз на НП і потім ще в одне місце» - похизувалась на емоціях Мішина.

Також Ксенія записала сторіс, у яких розповіла, що зробила, коли повернулася до своєї київської квартири. Як видно, нові сторіс Ксенія записала зі свого ліжка. Саме по постільній білизні одна з шанувальниць дізналася, що актриса нарешті вдома.

"Друзі, доброго ранку! Так добре я поспала, так виспалася. Так цікаво, дівчина вчора мені написала, що впізнала мою квартиру на мою білизну. Я ще не встигла поміняти, тому що вчора дуже втомилася і просто завалилася спати", - розповіла Мішина. у сторис.

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