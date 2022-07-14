Як пише Politeka.net , популярна співачка була шокована обстрілом окупантів по Вінниці сьогодні. Окупанти та пропагандисти заявили, що вдарили по спеціальному об'єкту, тоді як просто випустили ракети по мирних громадян, влаштувавши черговий терор.

«Вінниця. Ракетний удар по місту сьогодні. На момент, коли я почала писати цю посаду, було відомо про 2 загиблих та 12 поранених. За кілька хвилин інформація оновилася. Нацполіція повідомила про 12 загиблих та 30 поранених. Невинні люди. Ранок.

І бажання зробити все можливе, щоби припинилося це цілеспрямоване знищення української нації. Будь ласка, розповсюджуйте інформацію про злочини росії з перекладом на англійську. Світ має це бачити» – прокоментувала Каменських.

Раніше популярна співачка поділилася постом, у якому розповіла про важливу зустріч із музикантами, з якими працювала раніше. Проте слова Каменських українці не оцінили, адже з 24 лютого артистка вдома жодного разу не з'являлася і сидить у Європі разом із усією родиною.

«Вдруге за час війни зустрічаюся зі своїми музикантами. На двох концертах, у Празі та два дні тому, у Тель-Авіві. Обидва рази розплакалася від відчуття, ніби все стало як раніше» - пише Каменських.

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