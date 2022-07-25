Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка зараз активно відновила будівництво власного будинку, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала незвичайне відео, на якому постала в ефектному образі.

Як виявилось, у цьому екстравагантному образі Ілона вирішила запросити українок до своєї студії вчиться танцювати. Перед камерою красуня з'явилася у темному прозорому костюмі з блискітками та бахромою, під яким видно чорну білизну. Її волосся зачесане в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж. Ілона красиво та дуже пластично рухається під повільну музику і не звертає уваги на те, що її знімають.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Дівчата! Хочете навчитися танцювати, мати розкішне і підтягнуте тіло, розвинути ваш внутрішній світ і потенціал, придбати ще більше жіночності, оволодіти спокусливою пластикою і мовою свого тіла, зняти емоційну напругу, випромінювати свою чоловіків? ТО… Чекаю на вас у танцювальній студії".

Нагадаємо, "Як я рада бути тут": прийомна дочка Потапа розповіла, що побачила після повернення до Києва.

Як повідомляла Politeka, "Заходжу на їхні сторінки і…": Нікітюк розповіла, як позбувається фоловерів з росії.

Також Politeka писала, що "Хочу звернутися до вас": "Холостяк" Заливако після розставання з Богдан попросив про допомогу.