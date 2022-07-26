Також він попросив українців не проходити повз і якщо є можливість говорити про проект тим, кому він може допомогти.

Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко запускає важливий проект для українських дітей. У цьому йому допоможе його команда та дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Деталями кухар поділився у своєму Інстаграмі.

Він зазначив, що до кінця листопада вони робитимуть майстер-класи для дітей, позбавлених будинку через війну і тих, що переїхали в інше місто. Там з дітьми та їхніми батьками працюватимуть професійні кухарі, психологи та нутриціологи.

Крім того, Євген Клопотенко готує конспект з майстер-класів та рецепти, щоб цією інформацією користувалися ті дорослі чиї діти не змогли бути на майстер-класах. Плюс, буде багато матеріалів від спеціалістів зі здорового харчування та психологів – їх викладуть у вільний доступ. Крім того, кулінар робитиме прямі ефіри з цими ж експертами та окремо – прямі ефіри для підлітків.

Також він попросив українців не проходити повз і якщо є можливість говорити про проект тим, кому він може допомогти.

"У мене немає своїх дітей, але мені постійно хочеться робити щось добре для інших... Вас прошу про кілька речей. Перше: поділіться цією інформацією, щоб вона потрапила до тих українців, яким це потрібно (за фактом усіх). Друге: поділіться зі мною своїми історіями, як приготування їжі під час війни вас психологічно стабілізує (можна у коментарях, можна у приватних повідомленнях)", - додав Євген Клопотенко .

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