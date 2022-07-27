Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Олександра показала, як побувала в Ірпені. Зірка для поїздки вибрала сукню з вирізом.

"Спека на фронті, і поки наші котики ЗСУ нещадно смажать ворога, всі ми працюємо, щоб наблизити нашу перемогу! Ми з групою вперто боремося на культурному фронті: продовжуємо наші благодійні концерти, виступи для військових у гарячих точках та підтримку суперволонтерів, які тримають наш тил обома руками щодня", - написала Зарицька.

Фани поставили понад 500 лайків та написали коментарі:

"Разом до перемоги", "До перемоги", "Міло", "Все буде Україна".

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька показала біду однієї родини з Ірпеня

А ще Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька з Дорофєєвою показали, як репетирують виступ

Також Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька прикрила обличчя окулярами, розповівши, що сталося