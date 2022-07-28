Незважаючи на те, що Лілія Ребрик бачиться з мамою вкрай рідко, вона називає її найкращою подругою.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Лілія Ребрик часто ділиться з шанувальниками урочистими подіями в особистому житті. З її сім'єю вже давно знайомі шанувальники, тож у день народження мами вона вирішила публічно привітати іменинницю та показати в Інстаграмі милі знімки з нею.

28 липня, день народження святкує мати телезірки Лілії Ребрик Віра Тодорюк. Цього разу знаменита дочка може особисто привітати матір, яка мешкає у Чернівцях. Але все ж таки вона вирішила залишити привітання для іменинниці ще й у своєму інстаграм-профілі.

"Мою матусю вітаю з Днем народження. Сил, здоров'я та мирного неба. Обіймаю і дуже люблю. Хочу, щоб ти тільки посміхалася", - написала Лілія Ребрик у підписі до знімків.

Акторка також показала їх спільні з мамою знімки, де вони весело проводять час та щасливо посміхаються. Судячи з фото мама та її зіркова дочка зовсім не схожі.

Незважаючи на те, що Лілія Ребрик бачиться з мамою вкрай рідко, вона називає її найкращою подругою. Ведуча та актриса зізналася, що мама завжди розуміла її і навіть 16-річною дозволяла почуватися дорослою та самостійною.

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