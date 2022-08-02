Як пише Politeka.net, Даша Астаф'єва – відома українська співачка. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно Астаф'єва прокоментувала вчинок зірок, які беруть гроші за благодійні концерти. Фрагмент відео опублікувала Анастасія Приходько у своєму блозі.

"От іноді дивуюся, дивлюся відео і від кого не чекала різких звернень, тверджень, іноді навіть досить гострих фраз у бік колег і такої доброї підтримки, то це Д.Астаф'єва! Іноді потрапляю на якісь епізоди з нею і думаю, ну молодець ! У нас таких мало, така стримана ще кішка, але є потенціал!", - написала під відео Приходько.

"Ось ти чула їх звернення. Послухай, подивися. Ти вважаєш, що вони відверті? Вони не дуже відверті. Це по-перше, а по-друге - іноді вони кажуть, що заробляють мільйони, що вони збирають. Де вони? Де це доказ" "Забирають 20% від кожного збору, від кожної пожертвування. Офіційно. А неофіційно? Я їх не звинувачую, але я не вважаю, що це відверто. Що це чесно", - сказала Даша.

Нагадаємо, Астаф'єва поділилася зворушливим фото молодих батьків

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва у вузькому костюмі показала підтягнуту фігурку.

Також Politeka писала, що Астаф'єва захопила українців новим висловом про росію.