Як повідомляє Politeka.net, росія завжди підносить і намагається щосили показати себе, як розвинену країну. Однак, як показало останнє соцопитування, кожен третій росіянин – а це понад 35% – вірить, що Сонце обертається довкола Землі.

Не змогла пройти повз цієї новини українська телеведуча Катя Осадча , яка висміяла росіян у своєму Інстаграм-Сторіз.

У телеведучої вийшов глузливий пост, у якому вона прокоментувала розумовий "прогрес" росіян. Зокрема, Катя Осадча опублікувала іронічне інстаграм-сторіз, в якому припустила, у що ще вірять прихильники режиму путіну.



"Норм такі сусіди... Мало того, що агресивні, так ще й тупі. Хоча воно одне тягне інше. Ну а ще побутова техніка на деревах росте в Україні і її врожай вони вкрали навесні, а тепер взялися за зерно", - написала телеведуча.

Варто зазначити, що після нападу Росії на Україну Катя Осадча організувала проект, учасники якого допомагають українцям знайти своїх близьких під час війни.

Нагадаємо, що за останніми соціологічними опитуваннями, за останні роки зросла кількість громадян росії, які вірять у те, що Сонце обертається навколо Землі. Про це йдеться на сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки, який проводив соцопитування.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.