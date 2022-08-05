Скинути вагу, отримати привабливі форми - це справжній шлях, він непростий і саме тому захоплюючий.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина, поділилася лайфхаками схуднення. Скинути вагу, отримати привабливі форми - це справжній шлях, він непростий і саме тому захоплюючий. Адже ви як творець та скульптор самі для себе.

Вона наголосила, що навіть зараз не кидає займатися спортом і робить це три дні на тиждень. Крім того, Христина Решетник зізналася, що підтримувати форму їй допомагають троє синів.

"Я постійно рухаюся - біжу, стрибаю, граю, не можу на місці. Мені цього не дають робити троє моїх синів і звичайно - характер", - зізналася вона.

Немаловажливим є і спорт, а також правильне харчування, якого дотримується дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника.

"Звичайно, обов'язково ще харчування та спорт, а також позитивне мислення, бачення прекрасного у собі (навіть якщо зараз ви ще не ідеал)", - додала Христина Решетник.

Варто зазначити, що Григорій та Христина Решетник одружилися у 2010 році. 28 листопада 2020 року Грати стали багатодітними батьками – у пари народився третій син Олександр, Старші сини Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

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