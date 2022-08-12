Як пише Politeka.net, Настя Каменських - відома українська співачка та дружина продюсера Олексія Потапенка (Потапа), з яким колись співала у дуеті. Зірка ще до початку війни з чоловіком виїхала за кордон і досі не поверталася до України. Не забуває Настя і про ТікТок, де постійно ділиться з фанами найцікавішим. А цього разу Каменських поділилася відео, де просувала пісню Васі Демчука "Як ти?"

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Повернися додому, а не сиди за кордоном", "Сумно за кордоном, четвертий десяток, а у нас в Україні щодня гинуть люди і ЗСУ", "Вона вагітна?", "Класна, мі з тобою одного віку)", " Анастасія, радий бачити в здоров'ї. Ви прекрасні як завжди. Привіти Олексію", "Тримайтеся, ми прорвемося", "Яка ти красива", "Радий вас бачити, давно вас не було".

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