Злата Огневич – успішна українська співачка, яка змогла перемогти у шоу "Маска", а також була у другому сезоні шоу "Холостячка" головною героїнею.

Як повідомляє Politeka.net, головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич любить приміряти сміливі образи та міняти гардероб. У неї є, як жіночні речі, так і повсякденні та зручні.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка зізналася, що давненько не носила суконь і коли його вдягла, то відчула себе жіночною та красивою. Це надихнуло її озвучити важливу пораду для дівчат.

"Дівчата, ловіть пораду... Щоб відчути жіночність і отримати купу компліментів - варто просто одягнути сукню. Як часто я це забуваю", - зазначила Злата Огневич.

Злата Огневич позувала на тлі мальовничого парку в не менш вражаючому вбранні - вона приміряла стильну сукню з розрізом на стегні і тонкими бретельками. Біле вбрання прикрашене квітковим візерунком і складками в зоні декольте, що надає образу яскравості та ще більшої ефектності. Знаменитість доповнила його червоними босоніжками на підборах та прикрасами.

Злата Огневич завжди чарівна в будь-якому куточку земної кулі, а її сукня взагалі немає слів. Все супер.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.



