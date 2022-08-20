Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала (Сусана Джамаладінова) повернулася до України та одразу ж порушила важливу тему.

Раніше артистка разом з чоловіком та двома синами, втікаючи від повномасштабного вторгнення рф, виїхала до Туреччини. Джамала активно давала благодійні концерти на підтримку українців, постраждалих від війни, а також готується взяти участь в польській адаптації шоу "Танці з зірками".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка розмістила несподівані фото: вона нарешті повернулася до України, в Київ. На кадрах Джамала позує посеред Хрещатика та на тлі будівлі КМДА. Зірка знову звернулася до світу з важливим закликом — врятувати захисників Азовсталі з полону.

На тлі параду знищеної російської техніки, який підготували в центрі Києва до Дня незалежності, артистка тримає плакат "Free Azov".

Українці в коментарях підтримали заклик Джамали:

"Треба щоб Українці в усьому світі виходили на мітинг";

"Джа, ти неймовірна людина!❤️";

"Крим повертається додому";

"Дякую вам за вашу активність! Азовцям - полоненим потрібна наша допомога";

"Скоріше б нас почули🙏🏼😭";

"Господи, нескінчений біль! Дякуємо, Джамала!".

Нагадаємо, Дорофєєва влаштувала шоу з Позитивом посеред метро та здивувала українців.

Як повідомляла Politeka, Положинський з "Тартак" розповів про труднощі та приємності на передовій.

Також Politeka писала, що Каменських у Києві показала, куди вирушила після візиту до мами.