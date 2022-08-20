Раніше артистка разом з чоловіком та двома синами, втікаючи від повномасштабного вторгнення рф, виїхала до Туреччини. Джамала активно давала благодійні концерти на підтримку українців, постраждалих від війни, а також готується взяти участь в польській адаптації шоу "Танці з зірками".
Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка розмістила несподівані фото: вона нарешті повернулася до України, в Київ. На кадрах Джамала позує посеред Хрещатика та на тлі будівлі КМДА. Зірка знову звернулася до світу з важливим закликом — врятувати захисників Азовсталі з полону.
На тлі параду знищеної російської техніки, який підготували в центрі Києва до Дня незалежності, артистка тримає плакат "Free Azov".
Українці в коментарях підтримали заклик Джамали:
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"Треба щоб Українці в усьому світі виходили на мітинг";
"Джа, ти неймовірна людина!❤️";
"Крим повертається додому";
"Дякую вам за вашу активність! Азовцям - полоненим потрібна наша допомога";
"Скоріше б нас почули🙏🏼😭";
"Господи, нескінчений біль! Дякуємо, Джамала!".
Нагадаємо, Дорофєєва влаштувала шоу з Позитивом посеред метро та здивувала українців.
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