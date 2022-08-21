Співачка Настя Каменських показала в Інстаграм, як намагається привернути увагу українців до своїх виступень.

Українська співачка Настя Каменських ще 24 лютого втекла з країни разом із чоловіком, а зараз лише повернулася додому. Відразу Каменських почала з'являтися на різних шоу, благодійних зустрічах та інтерв'ю, щоб показати свою патріотичну позицію.

Втім, далеко не завжди прагнення Каменських засвітитися на зустрічах українці оцінюють позитивно. Всю критику зі сторінок в Інстаграм вона видаляє, особливо питання чоловіка. На цей раз Каменських зробила нові акценти під постом.

«Вчора в Ірпені відвідала місце, де колись стояла хата Володимира Павлюка. Приїхала, щоб підтримати його та висловити подяку волонтерам добровольчого будівельного батальйону @dobrobat.in.ua та його керівнику @smirnovrostyslav, за їхню допомогу у відновленні будинку. І також подякувати міському голові Олександру Маркушину за його внесок у цю справу.

З особливим теплом заспівала для всіх присутніх на знак підтримки та віри у нашу перемогу. Усі бажаючі приєднатися до допомоги у збиранні коштів чи зборі матеріалів для будівництва можуть зробити це на сайті, натиснувши кнопку «Приєднатися» - висловилася Каменських.

У мережі відреагували по-різному:

«Всі справжні герої ❤; Молодець плачу і дивлюся Україна 🇺🇦 наша найкраща ❤️; Настя, дякую вам 🙌; згадала, що без підтримки не зможе; Де чоловік?; а що з мімікою? Досить перегравати; Через 6 місяців з'явилася, а Потап де? А в Миколаївську та Харківську область колись?».

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