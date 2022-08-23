Як повідомляє Politeka.net, 23 серпня відзначається День Державного прапора України. Сьогодні це свято стало як ніколи сакральним та значущим для українців.
Привітати батьківщину та співвітчизників із важливою датою поспішила Христина Решетник – дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника.
"Україна та ЗСУ мають талант вигнати ворога зі своєї землі. Українці мають талант стати нарешті незалежними - раз і назавжди. З Днем Державного Прапора", - написала Христина Решетник у своєму посту.
Вона також показала спільне фото із своїм чоловіком. Багатодітна мама одягла синю футболку-поло та білі кросівки, а Григорій – чорну футболку зі штанами такого самого відтінку. Христина Решетник обмінюється ніжним поцілунком із чоловіком, у руках вони тримають прапор із написом: "Україна має талант".
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Українці у коментарях приєдналися до привітання дружини Григорія Решетника та відсипали подружжю пару компліментів: "Неймовірні", "Вау, ви круті. Слава Україні", "Це просто вогонь", "Приєднуємося до привітань, ви дуже мила пара", "Які ж ви милі".
Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетніка з дітьми несподівано звернулася до чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник тремтливо звернувся до красуні-дружини.