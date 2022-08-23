На своїй сторінці в Instagram дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника поділилася теплим фото із чоловіком.

Як повідомляє Politeka.net, 23 серпня відзначається День Державного прапора України. Сьогодні це свято стало як ніколи сакральним та значущим для українців.

Привітати батьківщину та співвітчизників із важливою датою поспішила Христина Решетник – дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника.

"Україна та ЗСУ мають талант вигнати ворога зі своєї землі. Українці мають талант стати нарешті незалежними - раз і назавжди. З Днем Державного Прапора", - написала Христина Решетник у своєму посту.

Вона також показала спільне фото із своїм чоловіком. Багатодітна мама одягла синю футболку-поло та білі кросівки, а Григорій – чорну футболку зі штанами такого самого відтінку. Христина Решетник обмінюється ніжним поцілунком із чоловіком, у руках вони тримають прапор із написом: "Україна має талант".

Українці у коментарях приєдналися до привітання дружини Григорія Решетника та відсипали подружжю пару компліментів: "Неймовірні", "Вау, ви круті. Слава Україні", "Це просто вогонь", "Приєднуємося до привітань, ви дуже мила пара", "Які ж ви милі".

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетніка з дітьми несподівано звернулася до чоловіка.

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