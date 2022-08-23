Тіна Кароль продовжує свої гастроїли країнами Європи і нерідко вражає кадрами. Артистка закликає допомогти постраждалим через дії окупантів українцям і сама також відкрила свій фонд.

Цього разу Кароль спромоглася привернути увагу милим роликом зі своєю маленькою копією - Синягівською Тіною, яка часто приміряє образи Кароль на себе. Допомагає в цьому дівчинці мама, а сама маленька Тіна не раз зустрічалася зі співачкою.

«Наша майбутня чемпіонка @sinyagovskayatina ❤️; Дякую Тіна🫂 Дякую Фантіна ❤️ ви наша посмішка, світло і любов❤️; Мілота 💋; Вам так підходить донечка 😍 Треба замислитись 😉; Ви як мама і дочка: дві Тіночки; Милота 💋 красуня» - пишуть у мережі.

Також Кароль розмістила відео зі свого виступу на Earth Festival, що проходив у польському місті Унеюв.

"За два дні День Незалежності України. Такий особливий день для нашої державності. Ми непокорені, Україна була і буде незалежною, непереможною, нашу волю, дух і хоробрість не зламати. Україна захищає світ цілої Європи", — наголосила співачка.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.