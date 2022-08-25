Як повідомляє Politeka.net , популярна українська виконавиця та модель продовжує інтригувати різними кадрами. Даша все більше приділяє час допомоги українцям, тому в Інстаграм вона не так багато глянсових кадрів, як раніше.
З 24 лютого співачка наголошує на допомозі ЗСУ та постраждалим людям, а також допомоги для тварин. Артистка займається допомогою і зараз, тому в Інстаграмі періодично з'являються цікаві історії з Дашею.
«Знайомлю вас із людьми, яких має знати вся країна! Олег Крот – українець, який із початку вторгнення задонатив 60 мільйонів доларів на ЗСУ. Мовчки. Люблю айтішників. Побачите на вулиці, скажіть спасибі та обійміть» - висловилася Даша.
Також на своїй сторінці в Інстаграм українська модель, актриса та співачка Даша Астаф'єва також приміряла патріотичне вбрання у День прапора України.
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"Мені хотілося б, щоб через 10 років, озираючись назад, ми цінували те, що у нас є, а також пишалися тими досягненнями, які були зроблені за весь цей час", - написала артистка в коментарях до знімку.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.