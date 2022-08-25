Співачка Аліна Гросу розповіла про проблеми зі здоров'ям, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримали українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Гросу і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Аліна поділилася фотографією гір та розповіла про своє здоров'я.

"Блін, не мені зараз вам скаржитися тут треба, але останні два тижні капець якісь важкі були. Зараз відходжу від наркозу. Всі норм", - написала Гросу.

Повідомлялося, що Аліна показала, що якісь невідомі особи створили в аккаунт, поставивши на аватарку її фото.

"Я, звичайно, "люблю радувати людей", але ця сторінка - фейк, не ведіться", - повідомила Гросу.

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