На своїй сторінці в Instagram артистка цього разу вирішила розмістити тематичний пост із емоційним зверненням. Ганна розповіла, як можна допомогти країні, будучи не військовою людиною і не медиком.

«Я не воююча жінка не захищає країну на лінії фронту, але це не означає, що я не допомагаю країні. З початку повномасштабного вторгнення я займаюся волонтерством та активно допомагаю на інформаційному фронті, що не менш важливо. 🙏

Окрім того, що я жінка, я ще й мама. Тому зараз моя головна місія – бути поруч зі своїми дітьми, оберігати їх та дарувати їм своє кохання. У моїх силах зробити все можливе, щоб мої дітлахи завжди посміхалися, були щасливі і ніколи не знали слово "війна"» - висловилася Саліванчук.

Вона зауважила, що слабкою жінкою себе не вважає.

«Щодня був би випробуванням на міцність і стійкість, але я знала б, що витримаю все, адже мені є для кого і для чого жити. Не злякалися і пішли обороняти чоловіки повністю герої нашої країни. Можу сказати з упевненістю, що нам є на кого рівнятись і з кого брати приклад. Тому, будь я чоловіком, безперечно перебувала на лінії фронту» - заявила Саліванчук.

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