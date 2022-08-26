Ольга Сумська розповіла, як наразі проходять її будні за допомогою для українських захисників.

55-річна зірка показала, як старанно працює волонтером і намагається допомогти українцям. Вже кілька місяців разом із чоловіком вона займається волонтерством, а також намагається висвітлювати різні важливі моменти в Інстаграмі.

«Ми із колегами продовжуємо збирати кошти на автомобіль швидкої допомоги! Перша карета вже поїхала на фронт! Щодня збройні сили України рятують наші з вами життя, тож у нас з'явився шанс віддячити їм!

Надішліть всього 103 гривні з цього приводу і у нас з'явиться можливість закупити і відправити вже другу карету швидкої допомоги на фронт! І вона врятує не одне життя нашим військовим! – поділилася Ольга бажанням допомогти військовим разом.

Також Сумська показала, як заварює кукурудзяні приймочки і розповіла про їхню користь для здоров'я.

"Рильця з 🌽! Незамінно для дітлахів та дорослих з проблемами травлення! Засушуйте і заварюйте, як чай! Пийте по півсклянки натще! Дітям по чверть склянки… Також для печінки дуже корисні!", - поділилася Сумська.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про останні моменти життя Руслани Писанки перед трагедією.

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