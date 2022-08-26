Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримали українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Санта після початку війни з дітьми вирушила до Європи, а зараз перебуває в Африці, куди переїхала до чоловіка. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Дімопулос вирішила поговорити із фанами.

"Ви завжди любили себе чи був досвід токсичних стосунків?" - написала фанатка.

"Ооооо) По мені книгу писати можна) Я себе не просто не любила, я себе повністю не приймала з самого дитинства. Звідси і досвід токсичних стосунків був. Причому не один раз. припинила, тому що підсвідомо думала, що не гідна таких: згодом були і харчові розлади (анорексія/булімія) і таблетки для схуднення, і тренування до напівживого стану. Слава Богу не пішла себе перекроювати, боялася. вже. Я пройшла довгий шлях трансформації і прийняла себе, а потім прийшла любов до себе і все навколо змінилося", - написала Санта.

Нагадаємо, переможниця "Танців зі зірками" Дімопулос поскаржилася, що заважає повноцінно "кайфанути" за кордоном.

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