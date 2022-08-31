Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська гімнастка, майстер спорту та переможниця одного із сезонів "Холостяка". Дівчина запам'яталася багатьом не лише завдяки яскравій зовнішності, а й умінню виходити з конфліктних ситуацій з гумором. Більше того, дівчина змогла запам'ятатись досить сміливими образами.
Спілкуватися з шанувальниками в мережі Ульянова не припиняє, часто розповідає про себе в Інстаграм, а також вражає трендовими кадрами з фотосесій. Дівчина нерідко відповідає і суто особисті теми.
«Чи плануєте ви відпочинок закордоном?» - Запитують у Даші цього разу.
«Хочу, але поки що немає такої можливості» - каже Ульянова.
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Також Даша отримала безліч компліментів щодо своєї фігури та образу. Варто зазначити, що дівчина активно ходить до спортзалу і не раз розповідала, як схудла останнім часом.
Також дівчина відповіла на запитання про особисте життя та про те, з ким зараз живе.
"Можна вже звикнути, що одна) завжди", - написала Даша.
Не обійшлося і без теми краси та укладання пишних локонів, якими Ульянова так пишається:
"У мене фен філіпс, але я намагаюся колись на вулиці тепло, менше сушити. Керастас для мого волосся не підходить. Зараз також тестую різний догляд", - написала Ульянова.
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