Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова активно спілкується з фанатами і нерідко дивує відповідями на питання, що їх цікавлять.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська гімнастка, майстер спорту та переможниця одного із сезонів "Холостяка". Дівчина запам'яталася багатьом не лише завдяки яскравій зовнішності, а й умінню виходити з конфліктних ситуацій з гумором. Більше того, дівчина змогла запам'ятатись досить сміливими образами.

Спілкуватися з шанувальниками в мережі Ульянова не припиняє, часто розповідає про себе в Інстаграм, а також вражає трендовими кадрами з фотосесій. Дівчина нерідко відповідає і суто особисті теми.

«Чи плануєте ви відпочинок закордоном?» - Запитують у Даші цього разу.

«Хочу, але поки що немає такої можливості» - каже Ульянова.

Також Даша отримала безліч компліментів щодо своєї фігури та образу. Варто зазначити, що дівчина активно ходить до спортзалу і не раз розповідала, як схудла останнім часом.

Також дівчина відповіла на запитання про особисте життя та про те, з ким зараз живе.

"Можна вже звикнути, що одна) завжди", - написала Даша.

Не обійшлося і без теми краси та укладання пишних локонів, якими Ульянова так пишається:

"У мене фен філіпс, але я намагаюся колись на вулиці тепло, менше сушити. Керастас для мого волосся не підходить. Зараз також тестую різний догляд", - написала Ульянова.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова приборкала залізного коня, вразивши зухвалістю

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ульянова здивувала розслаблюючими процедурами з самого ранку .

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова розчулила українців кадрами в міні .