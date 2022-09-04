Співачка та актриса Ганна Трінчер показала разом із коханим, чого вони чекають найбільше та похвалилися пам'ятною датою.

Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка всіляко піариться на різних ситуаціях у своєму житті та часто розповідає про свого коханого. Також артистка часто звертає увагу на різні новинки, які хоче показати своїм фанатам.

Цього разу Ганна вирішила знову нагадати, коли вона проведе довгоочікуваний щасливий день разом із майбутнім чоловіком – день їхнього розпису. Нещодавно співачка і блогер Олександр Волошин анонсували офіційний шлюб.

Анна та Олександр заручилися ще у листопаді минулого року, але через війну планування весілля відклали, а зараз вирішили зробити те, що так довго відкладали.

«Чекаю так цього дня🫣❤️» - пише Анна під постом.

Трохи раніше після новини про шлюб та множинний хейт Ганна вирішила відповісти недоброзичливцям у своєму сторіс.

"Зайшла я під піст і там, як завжди, мої улюблені тітоньки: мама щасливих дітей, щасливі мами двох діточок, у щасливому шлюбі жінка, яка пише мені про те, що ми з Сашком розлучимося через рік. Якщо у вас був негативний досвід, якщо ви не знайшли своє кохання, якщо у вас у родині немає взаєморозуміння та любові, то не нав'язуйте його мені, будь ласка", - сказала Трінчер.

Нагадаємо, Трінчер у сльозах розповіла про зіпсовані будні через свою алергію.

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у мереживній піжамі блиснула результатами пластичної операції.

Також Politeka писала, що Трінчер у крихітному топіку хизнулася "новенькими" формами після пластики.