Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про труднощі з приходом осені.

Популярна українська актриса та головна героїня першого сезону реаліті-шоу "Холостячка " Ксенія Мішина є активним користувачем соцмереж. Її Instagram вже налічує майже 835 тисяч користувачів, а кожна публікація збирає величезну кількість лайків та коментарів.

Так, артистка вирішила розповісти, з якими труднощами наразилася на початку осені.

Зараз її єдиний син Платон відновив навчання в школі, а отже, треба рано вставати вранці.

Мішина показала в Insta-сторіс, як довго будить хлопчика за ногу.

"Доброго ранку. Почалися підйоми до школи. Як не хочеться підводитися», - зізналася артистка.

Також вона показала свої медитації зранку. Щоб приділити час собі, артистці довелося стати на годину раніше.

Останні три дні були емоційно важкими. Таке буває», – розповіла Ксенія.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.