Популярна українська актриса та головна героїня першого сезону реаліті-шоу "Холостячка " Ксенія Мішина є активним користувачем соцмереж. Її Instagram вже налічує майже 835 тисяч користувачів, а кожна публікація збирає величезну кількість лайків та коментарів.
Так, артистка вирішила розповісти, з якими труднощами наразилася на початку осені.
Зараз її єдиний син Платон відновив навчання в школі, а отже, треба рано вставати вранці.
Мішина показала в Insta-сторіс, як довго будить хлопчика за ногу.
"Доброго ранку. Почалися підйоми до школи. Як не хочеться підводитися», - зізналася артистка.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Цей тиждень останній: з'явилося попередження щодо обміну гривні, кого торкнеться
Горе в родині популярної української співачки, СолоХа втратила дитину: "Просто купила пляшку вина..."
"Навіть встати не можу": нещастя трапилося з дружиною "Холостяка" Добриніна після вінчання
"Виявили хрестик та заколку": з'явилися фото з місця трагедії під Києвом
Також вона показала свої медитації зранку. Щоб приділити час собі, артистці довелося стати на годину раніше.
Останні три дні були емоційно важкими. Таке буває», – розповіла Ксенія.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.