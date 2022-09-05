Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який наважився піти на проект "Холостяк". На проекті головний герой шоу обрав переможницею Анну Богдан, з якою після зйомок зустрічався упродовж року. Але після початку війни пара розійшлася, адже не змогла подолати це тяжке випробування. А згодом стало відомо, що в Ганни залишився кіт Михайла. Як виявилося, він не дуже любить переїзди, тож його залишили у мами переможниці "Холостяка". Там кіт перебуває і досі.
А на нових сторіс в Інстаграм Михайло показав, як зберігає пам'ять про свого улюбленця, якого поки що немає поруч із ним.
"Міша, а де кіт?"
Ось”, - написав діалог зірка.
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"Усі мене запитують, де мій кіт. Поки що мій кіт там, де він є... Я собі взяв нового", - сказав зірка, показуючи принт на футболці.
Нагадаємо, "Холостяк" Михайло Заливако розповів, як різко схуд на вісім кг.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розриву з Богданом відповів, скільки йому вдалося скинути.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом засвітився із загадковою красунею.