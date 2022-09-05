Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який наважився піти на проект "Холостяк". На проекті головний герой шоу обрав переможницею Анну Богдан, з якою після зйомок зустрічався упродовж року. Але після початку війни пара розійшлася, адже не змогла подолати це тяжке випробування. А згодом стало відомо, що в Ганни залишився кіт Михайла. Як виявилося, він не дуже любить переїзди, тож його залишили у мами переможниці "Холостяка". Там кіт перебуває і досі.

А на нових сторіс в Інстаграм Михайло показав, як зберігає пам'ять про свого улюбленця, якого поки що немає поруч із ним.

"Міша, а де кіт?"

Ось”, - написав діалог зірка.

Популярні новини зараз

В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."

Українська авіація потужно накрила окупантів вогнем: стало відомо про результати

"Життя кардинально змінилося": зірки "Дизель шоу" несподівано вийшли на сцену у вишиванках, фото

Відносини Каменських та Потапа змінилися після вторгнення, Настя зробила зізнання: "Як містер і місіс Сміт"

Арестович обманював українців, розкрито сумну правду: "Посміхався в ефірі та говорив, що..."
Показати ще

"Усі мене запитують, де мій кіт. Поки що мій кіт там, де він є... Я собі взяв нового", - сказав зірка, показуючи принт на футболці.

Нагадаємо, "Холостяк" Михайло Заливако розповів, як різко схуд на вісім кг.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розриву з Богданом відповів, скільки йому вдалося скинути.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом засвітився із загадковою красунею.