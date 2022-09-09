Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський продовжує давати вуличні концерти в Івано-Франківську та мріє після перемоги виступити на Червоній площі.

Як повідомляє Politeka.net, український виконавець Сергій Лазановський, про якого всі заговорили після перемоги в 11 сезоні шоу «Голос країни», перебуває в Івано-Франківську, де дає вуличні концерти та працює на допомогу ЗСУ.

У своїх Instagram stories артист поділився кадрами виступів, які знімали глядачі.

Сергій заспівав багато хітів під гітару, серед яких "Червона рута" Софії Ротару, "Вона" гурту "Плач Еремії", а наостанок виконав Гімн України.

Крім того, артист повідомив глядачів, що мріє після перемоги влаштувати вуличний концерт на Червоній площі у Москві та співати «Червону руту».

"Цю пісню будему співати на Червоній площі після перемоги", - зазначив він.

Навколо музиканта зібрався натовп українців, які підспівували Лазановському.

Зазначимо, що Сергій Лазановський дає концерти не лише в Івано-Франківську, а й у інших містах. Переможця "Голосу" було помічено у зруйнованій російськими окупантами Бучі, після якої повернувся під враженнями.

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