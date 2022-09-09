Як повідомляє Politeka.net, український виконавець Сергій Лазановський, про якого всі заговорили після перемоги в 11 сезоні шоу «Голос країни», перебуває в Івано-Франківську, де дає вуличні концерти та працює на допомогу ЗСУ.
У своїх Instagram stories артист поділився кадрами виступів, які знімали глядачі.
Сергій заспівав багато хітів під гітару, серед яких "Червона рута" Софії Ротару, "Вона" гурту "Плач Еремії", а наостанок виконав Гімн України.
Крім того, артист повідомив глядачів, що мріє після перемоги влаштувати вуличний концерт на Червоній площі у Москві та співати «Червону руту».
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"Цю пісню будему співати на Червоній площі після перемоги", - зазначив він.
Навколо музиканта зібрався натовп українців, які підспівували Лазановському.
Зазначимо, що Сергій Лазановський дає концерти не лише в Івано-Франківську, а й у інших містах. Переможця "Голосу" було помічено у зруйнованій російськими окупантами Бучі, після якої повернувся під враженнями.
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