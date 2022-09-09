Популярна артистка Даша Астаф'єва відреагувала на сумну звістку для всієї Британії та висловилася з цього приводу.

Як повідомляє Politeka.net , на своїй особистій сторінці в Інстаграм популярна артистка, співачка, актриса та модель Даша Астаф'єва часто показує цікаві кадри та вражає зверненнями. Зірка дивує у соціальних мережах не лише модними вбраннями, а ще й цікавими зауваженнями.

Особливо це стосується постів та Сторі про поведінку окупантів та російських колег. Даша не соромиться у висловлюваннях і завжди чітко позначає свою позицію. При цьому зірка дотримується своєї думки і не нав'язує її. Цього разу Астаф'єва прокоментувала смерть Королеви Єлизавети.

"Але краще б Путін!" - коротко написала артистка, показуючи све

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Після офіційного прес-релізу про стан здоров'я королеви країну охопила тривога. Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз.

Ксенія Мішина також відреагувала на сумну звістку.

«Щоразу, коли накриває, спробуйте важливу внутрішню медитацію. Приймати, не оцінювати, не чекати на результат!» - Висловилася Ксенія.

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