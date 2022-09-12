Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Учасниці вдалося перемогти, після чого пара деякий час зустрічалася, а зараз уже перебуває в офіційному шлюбі та виховує сина Лева. Даша, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка показала, як вибирає собі вбрання, з'явившись у білих мереживах.

Сьогодні ніякого чорного, але і без підборів.

що скажете на цей барбі настрій? так чи ні?", - написала Квіткова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже, а звідки білизна?", "Яка ви...", "Дуже добре, прям кайфанула разом з вами," вам дуже підходить", "Супер)) але вам треба трошечкиіііііі погладшати))) до того костюма)) ) це комплімент "," Даша, яка ви Красуня. форма просто вогонь", "тільки сумочка не подобаються до цього образу, але загалом дуже мило та красиво".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна вразила виглядом, прикрившись букетом.

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