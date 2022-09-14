Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова, яка тісно товаришує з музикантом Максом Барським, захопила колег та українців довгоочікуваною зустріччю зі своєю колегою.

Міша Романова, як і Макс Барських, родом із тимчасово окупованого росіянами Херсона.

До лютого 2022 року артистка будувала кар'єру і в Україні, і в Росії. Проте четвертого дня повномасштабної війни визнала, що "армія Путіна напала" її країну.

Співачка поїхала за кордон із маленьким сином Мартіном, хрещеним батьком якого є Макс Барських. Але зараз уже повернулася з Німеччини до Києва.

У себе в Інстаграм Міша Романова виклала фото, зроблене зі своєю колегою, колишньою учасницею колективу «ВІА Гра» Анастасією Кожевніковою.

«Тепла і довгоочікувана зустріч із @anastasiakozhevnikova 🥰💛💙», - написала артистка.

Зіркові колеги та звичайні українці із захопленням прокоментували фото Романової.

"Які красуні",

"Сумую за вами! Красиві такі",

"Дві легенди зустрілися знову",

"Привіт милі дами😍😘😘😘, як я радий, що ви разом",

"Кращі", - пишуть у мережі

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