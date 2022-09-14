Міша Романова, як і Макс Барських, родом із тимчасово окупованого росіянами Херсона.
До лютого 2022 року артистка будувала кар'єру і в Україні, і в Росії. Проте четвертого дня повномасштабної війни визнала, що "армія Путіна напала" її країну.
Співачка поїхала за кордон із маленьким сином Мартіном, хрещеним батьком якого є Макс Барських. Але зараз уже повернулася з Німеччини до Києва.
У себе в Інстаграм Міша Романова виклала фото, зроблене зі своєю колегою, колишньою учасницею колективу «ВІА Гра» Анастасією Кожевніковою.
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«Тепла і довгоочікувана зустріч із @anastasiakozhevnikova 🥰💛💙», - написала артистка.
Зіркові колеги та звичайні українці із захопленням прокоментували фото Романової.
"Які красуні",
"Сумую за вами! Красиві такі",
"Дві легенди зустрілися знову",
"Привіт милі дами😍😘😘😘, як я радий, що ви разом",
"Кращі", - пишуть у мережі
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