Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла, що їй запропонували зіграти у кіно, поділившись подробицями.

Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – відома українська виконавиця репу. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу знаменитість вирішила поговорити з українцями.

"Що цікавить? Накидайте крутих питань!" - написала зірка.

"Не бажаєш себе спробувати в інших амплуа? Як акторка, чи в іншому жанрі музики", - написав фанат.

"Інші амплуа насправді мені пропонували кілька разів зніматися у фільмах. Але ролі, які мені пропонували, типу продавця, з такими фіолетовими стрілками або якоюсь вчителькою мені не альо", - сказала зірка.

Як повідомлялося, Alyona Alyona розповіла про плани на нову пісню.

"Нова пісня вийде зовсім скоро і вийде їх дуже багато, деякі з них будуть фітами. Ой, ви собі навіть не уявляєте, що, якщо чесно... Не розкриватиму всіх карт, просто чекайте", - відповіла артистка.

Нагадаємо, ровесниця Незалежності Alyona Alyona привітала Україну зі святом

А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona у шортах блиснула схудлою фігурою після повернення

Також Politeka повідомляла, що Alyona Alyona та Jerry Heil заспівали із зіркою Євробачення, з'явилося відео



