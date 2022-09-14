Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – відома українська виконавиця репу. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу знаменитість вирішила поговорити з українцями.
"Що цікавить? Накидайте крутих питань!" - написала зірка.
"Не бажаєш себе спробувати в інших амплуа? Як акторка, чи в іншому жанрі музики", - написав фанат.
"Інші амплуа насправді мені пропонували кілька разів зніматися у фільмах. Але ролі, які мені пропонували, типу продавця, з такими фіолетовими стрілками або якоюсь вчителькою мені не альо", - сказала зірка.
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Як повідомлялося, Alyona Alyona розповіла про плани на нову пісню.
"Нова пісня вийде зовсім скоро і вийде їх дуже багато, деякі з них будуть фітами. Ой, ви собі навіть не уявляєте, що, якщо чесно... Не розкриватиму всіх карт, просто чекайте", - відповіла артистка.
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