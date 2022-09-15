Співачка Оля Полякова показала, як гуляє зі старшою дочкою Лондоном, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох дітей - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка виросла справжньою копією зірки і вже пішла стопами мами, зібравши панк-рок гурт. А нещодавно стало відомо, що Маша вирушила на навчання до елітного західного ВНЗ. А цього разу Оля у своєму Інстаграмі вирішила поділитися кадрами, як проводить час із Машею, перебуваючи в Лондоні.

"Кажуть, що у Лондоні завжди погана погода. То факт. Дощ", - сказала Оля, перебуваючи в машині з Машею.

"І як думаєте, що перше, що ми купили в Лондоні? Це звичайно парасолька. Тому що тут завжди дощ", - сказала Оля, вже гуляючи вулицею.

"Я говорю, що схоже на Нью-Йорк, а вони кажуть ні... А ви що скажете???", - написала Оля, показуючи вечірній Лондон і пропонуючи проголосувати.

Нагадаємо, Полякова повернулася в Україну і повідомила про серйозні зміни в житті, які чекають на її сім'ю.

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